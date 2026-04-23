SK Kölsch
Folge 30: Pohls Liebe
47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Michaela Steinmeier sucht Achim Pohls Bekanntschaft. Doch während sich Jupp und Taube auf die Suche nach dem verschwundenen Schlachthofbesitzer Strotmann machen, führen die Spuren dieses Falles auch zu Pohls neuer Flamme ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH