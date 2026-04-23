SK Kölsch
Folge 37: Kopfgeld
46 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Eine Spielkonsole sollte der Messeschlager einer japanischen Firma werden, doch kurz vor Beginn der Computermesse wird der Prototyp gestohlen. Einzige Spur am Tatort: eine riesige Blutlache - sie stammt von einem verschwundenen Wachmann ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH