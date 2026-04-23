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SK Kölsch

Kopfgeld

SAT.1Staffel 3Folge 37vom 23.04.2026
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SK Kölsch

Folge 37: Kopfgeld

46 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Eine Spielkonsole sollte der Messeschlager einer japanischen Firma werden, doch kurz vor Beginn der Computermesse wird der Prototyp gestohlen. Einzige Spur am Tatort: eine riesige Blutlache - sie stammt von einem verschwundenen Wachmann ...

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