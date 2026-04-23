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SK Kölsch

Altes Eisen

SAT.1Staffel 3Folge 35vom 23.04.2026
Altes Eisen

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Folge 35: Altes Eisen

47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Jupp und Taube sind nicht gerade begeistert, als sie erfahren, dass sie für eine Imagekampagne der Kölner Polizei einen Vortrag über Verbrechensprävention im Altenheim halten müssen. Was äußerst langweilig beginnt, wird bald zum kniffligen Fall: In der Seniorenresidenz Rheingold wird Fotograf Zitwitz ermordet ...

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