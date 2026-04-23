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SK Kölsch

Die letzte Runde

SAT.1Staffel 3Folge 28vom 23.04.2026
Die letzte Runde

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SK Kölsch

Folge 28: Die letzte Runde

47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Das Team hat es mit der türkischen Boxerin Anik Özdogan zu tun, die am folgenden Tag in Köln um die Europameisterschaft kämpfen soll. Sie hat erhebliche Probleme mit ihrem Manager, dem zwielichtigen Meier. Die Ereignisse überschlagen sich, als Aniks Bruder, der spielsüchtige Selim, plötzlich entführt wird ...

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