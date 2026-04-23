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SK Kölsch

Turteltäubchen

SAT.1Staffel 3Folge 34vom 23.04.2026
Turteltäubchen

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SK Kölsch

Folge 34: Turteltäubchen

47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Durch einen anonymen Hinweis findet die SK Kölsch auf einer Baustelle das Beton-Grab des illegalen ukrainischen Einwanderers Jan Medem. Erste Ermittlungen bringen nicht den gewünschten Erfolg, denn alle Bauarbeiter geben vor, von nichts zu wissen. Während Jupp undercover auf der Baustelle ermittelt, beschäftigt sich Taube mit dem Alibi des Bauleiters Weinsberg ...

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