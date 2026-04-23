SK Kölsch
Folge 29: Der Veteran
48 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Die erfolgreiche Internet-Hure Christina Kovacz wird in einem Waldstück tot aufgefunden. Zeugen sahen sie am Abend vor ihrer Ermordung in einen alten roten Mercedes steigen. Jupp und Taube stöbern unter den Kölner Mercedesbesitzern den Dealer Joseph Sperlich auf: Im Angesicht der Polizei ergreift Sperlich die Flucht und lässt einen gut gefüllten Drogenkoffer zurück. Auch eine weitere Spur, die zum Journalisten Honig führt, endet in einer Sackgasse ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH