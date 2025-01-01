Smallville
Folge 11: Befehle
41 Min.Ab 12
Clark und Lana sind nicht mehr Herr über ihre eigenen Gedanken. Nachdem sie beide mysteriöse Mails von einem gewissen "Brainwave" geöffnet hatten, wollen sie ihrer Freundin Chloe etwas Böses antun. Sie merken, dass etwas nicht in Ordnung ist und machen sich auf die Suche nach der Ursache - bevor es zu spät ist.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen