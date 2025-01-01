Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nur geträumt?

Folge 4: Nur geträumt?

43 Min.Ab 12

Seit kurzem träumt Clark jede Nacht von einem Mädchen namens Sara, das verfolgt wird und ihn um Hilfe anfleht. Als er erfährt, dass die Tochter seiner neuen Nachbarn Sara heißt, läuten bei ihm die Alarmglocken. Das Mädchen liegt allerdings im Koma und wird von ihrem Onkel gepflegt. Wie sich herausstellt, ist es dem Mann keineswegs an Saras Wohl gelegen.

