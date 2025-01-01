Smallville
Folge 12: Todesvision
41 Min.Ab 12
Der Schüler Jordan kam an dem Tag des Meteoritenschauers zur Welt. Das Ereignis hat ihn mit einem besonderen aber auch undankbaren Talent gesegnet: Er kann den Tod seiner Mitmenschen vorhersagen. Er hat die Vision, dass sich Coach Altman wegen familiärer Probleme etwas antun wird. Clark nimmt die Hinweise ernst, doch wird er rechtzeitig zu Stelle sein, um das Schlimmste zu verhindern?
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen