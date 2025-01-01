Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Der Mann, der einst vom Himmel fiel

Staffel 3Folge 20
Der Mann, der einst vom Himmel fiel

Smallville

Folge 20: Der Mann, der einst vom Himmel fiel

41 Min.Ab 12

Ein mysteriöser Dolch, den Lionel Luthor in der Indianerhöhle findet, hat eine unvorhersehbare Wirkung: Der junge Kiwatche-Indianer Jeremiah stiehlt die Waffe und verfügt plötzlich über dieselben Superkräfte wie Clark. Durch den Dolch und dessen Wirkung hält sich Jeremiah für "Naman", den Retter seines Stammes, und will zudem Luthor töten. Clark will das jedoch verhindern.

Warner
