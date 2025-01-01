Smallville
Folge 10: Flüstern
40 Min.Ab 12
Clark ist gerade dabei, eine Gruppe Juwelendiebe aufzuhalten, als er den Hitzeblick einsetzt und sich damit selbst blendet. Er verliert daraufhin sein Augenlicht, das er so dringend braucht, um den verschollenen Pete aufzuspüren. Clark merkt jedoch, dass der ausgelöschte Sinn einen anderen aktiviert: Er hört nun auch die leisesten Geräusche.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen