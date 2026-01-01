Smallville
Folge 15: Lebenselixier
40 Min.Ab 12
Dank eines medizinischen Experiments kann Lionel Luther einen jungen Mann, der einer schweren Lebererkrankung erlag, ins Leben zurückholen. Es handelt sich dabei um Vince, den Bruder eines Mitschülers von Clark. Die Krankheit kommt aber erbarmungslos zurück und Vince ist wieder in Lebensgefahr. Sein Bruder droht, das Krankenhaus in die Luft zu sprengen, falls sich kein Spenderorgan für Vince finden lässt.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
