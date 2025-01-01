Smallville
Folge 11: Justice League
41 Min.Ab 12
Um das Geheim-Labor "Project 33.1" zu bekämpfen, bittet Oliver drei Superhelden-Freunde um Hilfe. Als einer von ihnen von Lex gefangen genommen wird, versucht Clark, ihn zu befreien - wird dabei aber ebenfalls erwischt. Jetzt will Chloe nicht mehr tatenlos zusehen. Sie ruft eine "Justice League" ins Leben, um ihre Freunde zu retten.
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen