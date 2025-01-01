Smallville
Folge 16: Teufelshochzeit
41 Min.Ab 12
Lana steht kurz vor ihrer Hochzeit mit Lex, aber sie bekommt kalte Füße. Schlagartig wird ihr bewusst, dass ihr Herz Clark gehört. Die beiden wollen miteinander durchbrennen, aber Lana taucht nicht zum vereinbarten Zeitpunkt auf. Was der verzweifelte Clark nicht weiß: Lionel hat von Lanas Zweifeln erfahren und erpresst sie nun. Sein Druckmittel: Clarks Geheimnis.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen