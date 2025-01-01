Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Mit Pfeil und Kugel

WarnerStaffel 6Folge 7
Mit Pfeil und Kugel

Mit Pfeil und KugelJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 7: Mit Pfeil und Kugel

41 Min.Ab 12

Der Biochemikerin Dr. Black ist es gelungen, ein Heilmittel gegen jegliche Art von Verletzung herzustellen. Oliver alias "Green Arrow" will das Mittel nutzen, um unverwundbar zu werden - wie sein Heldenkollege Clark. Doch die Nebenwirkungen sind fatal, und plötzlich beginnt auch der immer dubioser werdende Lex, sich dafür zu interessieren.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen