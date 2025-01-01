Smallville
Folge 13: Alle lieben Clark
41 Min.Ab 12
Lois ist nach der Tragödie mit Oliver nicht mehr fähig zu lieben. Doch da taucht die Verkäuferin Star auf und verkauft ihr einen Lippenstift mit vermeintlich berauschender, liebesfördernder Wirkung. Tatsächlich verliebt sie sich in Clark und küsst ihn unvermittelt. Doch der Lippenstift ist mit rotem Kryptonit versetzt und dessen Wirkung lässt auch bei Clark nicht lange auf sich warten.
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
12
