Smallville

WarnerStaffel 6Folge 13
Folge 13: Alle lieben Clark

41 Min.Ab 12

Lois ist nach der Tragödie mit Oliver nicht mehr fähig zu lieben. Doch da taucht die Verkäuferin Star auf und verkauft ihr einen Lippenstift mit vermeintlich berauschender, liebesfördernder Wirkung. Tatsächlich verliebt sie sich in Clark und küsst ihn unvermittelt. Doch der Lippenstift ist mit rotem Kryptonit versetzt und dessen Wirkung lässt auch bei Clark nicht lange auf sich warten.

