Smallville
Folge 10: Mit allen Wassern gewaschen
41 Min.Ab 12
Gossip-Queen Linda Lake kann sich in Wasser verwandeln - und nutzt dieses Fähigkeit, um Geheimnisse anderer Leute herauszufinden und für ihre wöchentliche Klatsch-Kolumne zu verwenden. Jüngstes Opfer ist Baseball-Star Mike Dawson. Die Gerüchte, die Linda über ihn verbreitet, bringen seine Karriere in Gefahr ...
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen