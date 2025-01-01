Smallville
Folge 3: Mörderpflanzen
41 Min.Ab 12
Chloe hat einen neuen Freund: ihren Arbeitskollegen Jimmy. Als sich das frisch verliebte Paar in einem Wäldchen zu einem Date trifft, ist es mit der Romantik aber erstmal vorbei. Sie sind am Tatort eines fürchterlichen Mordes gelandet! Clark hat einen Verdacht: Er glaubt, dass er nicht der Einzige ist, der aus der Phantomzone entkommen konnte und dass einer der anderen Flüchtigen jetzt im Wald sein Unwesen treibt.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
© Warner Bros. Entertainment GmbH
