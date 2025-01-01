Smallville
Folge 15: Freakville
41 Min.Ab 12
Chloes blinder Ex-Mitschüler Tobias hat die außergewöhnliche Fähigkeit, Kryptonit-Infizierte aufzuspüren. Deshalb wird er vom Labor 33.1 als "Spürhund" eingesetzt. Chloe ermittelt in Tobias' Fall, als plötzlich das Unfassbare passiert: Tobias identifiziert Chloe als Meteoritenfreak. Offenbar besitzt sie ebenfalls übermenschliche Fähigkeiten ...
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
