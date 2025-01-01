Smallville
Folge 22: Phantom der Opfer
41 Min.Ab 16
Lex' teuflischer Plan, eine Armee aus Kryptonit-Mutanten herzustellen, braucht noch eine letzte Kleinigkeit, um vollendet zu werden. Das letzte Phantom, Bizarro, fehlt noch in seiner Sammlung. Seine DNS aktiviert die Mutanten-Armee und sichert ihm die Weltherrschaft. Als es ihm gelingt Bizarro zu schnappen, ist Clark sofort zur Stelle. Doch das Phantom hat kosmische Megakräfte und droht Clark zu vernichten ...
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen