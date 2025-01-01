So isst Südamerika
Folge 1: Nordchile
49 Min.Ab 6
Die erste Etappe ihrer kulinarischen Reise führt die fünf Abenteurer durch den chilenischen Teil der Anden. In der Weingegend um San Esteban kochen sie klassische chilenische "Empenada", ein Zen Künstler teilt mit ihnen seine Vision der chilenischen Kultur und die Bewohner einer Kooperative lassen sie an ihren Koch- und Destillationskünsten teilhaben.
So isst Südamerika
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:CL, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© tba