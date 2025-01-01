Zum Inhalt springenBarrierefrei
just cookingStaffel 1Folge 11
Folge 11: Argentinien

49 Min.Ab 6

Per Schiff geht es weiter nach Buenos Aires, Argentinien. In einem "Bodegon", einem traditionellen Restaurant, genießen die fünf Abenteurer die Küche alter argentinischer Schule. Sie verlassen Buenos Aires in Richtung Rosario, der Heimat von Fito Paez, Che Guevara und Lionel Messi. Ein Freund hat sie zum Grillen auf eine Insel mitten im Rio Parana eingeladen.

