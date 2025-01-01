So isst Südamerika
Folge 4: Ecuador
49 Min.Ab 6
In Ecuador taucht die Gruppe während ihrer kulinarischen Reise tief in den beeindruckenden Regenwald des Podocarpus Nationalparks ein. Erste Station ist bei einer freien Community in Vilcabamb, die einem alternativen Lebensstil folgt. In Mitten der Berge feiern sie in einem kleinen Dorf den Monat des Heiligen St. Peters und erleben ein reichhaltiges Willkommens-Mahl.
