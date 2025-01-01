Zum Inhalt springenBarrierefrei
just cookingStaffel 1Folge 3
49 Min.Ab 6

In der weißen Stadt Arequipa in Peru entdecken die fünf Abenteurer einige versteckte kulinarische Köstlichkeiten auf dem Markt. Nach den tiefen, einsamen Tälern gelangen sie anschließend wieder an die pazifische Küste, wo sie in dem Küstendorf Huanchaco zusammen mit den Einwohnern das Fischgericht "Ceviche" kochen.

just cooking
