Südchile

just cookingStaffel 1Folge 12
Folge 12: Südchile

49 Min.Ab 6

Wieder zuhause. Die fünf Abenteurer erreichen Chile, das Ziel und zugleich der Ausgangspunkt ihrer Reise. Im äußersten Süden Chiles wandern sie durch den Nationalpark Torres del Paine, dem achten Weltnaturwunder, reiten wie Gauchos auf dem Rücken der Pferde und trotzen Windgeschwindigkeiten von über 110 km/h.

just cooking
