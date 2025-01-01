Zum Inhalt springenBarrierefrei
So isst Südamerika

Staffel 1Folge 9
Folge 9: Paraguay

48 Min.

Im Südosten Paraguays liegt Caacupé, die nächste Station auf der Reiseroute der fünf Abenteurer. In der Stadt gibt es zahllose kleine Familienbetriebe, in denen sich die Traditionen und Aromen Paraguays zu Geschichten verbinden. Wie bei Manuel, einem alteingesessene Chipa-Bäcker. Chipa ist ein traditionelles Brot, das jeden Tag frisch im Holzofen gebacken und zum Frühstück gegessen wird.

