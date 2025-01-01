So isst Südamerika
Folge 2: Bolivien
48 Min.Ab 6
Bolivien ist das zweite Land auf der kulinarischen Reiseroute der Fünf. Nach einer traumhaften (und aufreibenden) Reise durch die Anden lernt die Gruppe in La Paz "Salteñas" - gefüllte Teigtaschen, die als Snack sehr beliebt sind - kennen. Der Karneval in La Paz verzaubert sie mit seinen kulinarischen Highlights und den handgefertigten Kostümen, die verbunden mit einer langen Tradition sind.
So isst Südamerika
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:CL, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© tba