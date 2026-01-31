Soko Donau (1/16): Solo für BeckJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 10
Folge 43: Soko Donau (1/16): Solo für Beck
Franziska ist in Gefahr: Ein mutmaßlicher Mörder und Vergewaltiger, der aufgrund ihrer Expertise vor 15 Jahren verurteilt wurde, ist wieder auf freiem Fuß und sucht Rache. Carl und Helmuth beschäftigen sich parallel mit dem Tod eines alten, kranken Mannes, dessen Selbstmord offenbar doch nicht ganz freiwillig war. Während der Ermittlungen verschwindet Franziska plötzlich spurlos. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Oliver Stokowski (Bruno Lasnik) David Miesmer (Andreas Reitinger) Tobias Ofenbauer (Robert Pichler) Erika Deutinger (Monika Mühlberger) Johanna Orsini-Rosenberg (Anna Holizcek) Elisabeth Osterberger (Elvira Grabner) u.a. Buch: Axel Götz Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
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