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Soko Donau Staffel 10

Soko Donau (1/16): Solo für Beck

ORF1Staffel 10Folge 43vom 31.01.2026
Soko Donau (1/16): Solo für Beck

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Soko Donau Staffel 10

Folge 43: Soko Donau (1/16): Solo für Beck

44 Min.Folge vom 31.01.2026

Franziska ist in Gefahr: Ein mutmaßlicher Mörder und Vergewaltiger, der aufgrund ihrer Expertise vor 15 Jahren verurteilt wurde, ist wieder auf freiem Fuß und sucht Rache. Carl und Helmuth beschäftigen sich parallel mit dem Tod eines alten, kranken Mannes, dessen Selbstmord offenbar doch nicht ganz freiwillig war. Während der Ermittlungen verschwindet Franziska plötzlich spurlos. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Oliver Stokowski (Bruno Lasnik) David Miesmer (Andreas Reitinger) Tobias Ofenbauer (Robert Pichler) Erika Deutinger (Monika Mühlberger) Johanna Orsini-Rosenberg (Anna Holizcek) Elisabeth Osterberger (Elvira Grabner) u.a. Buch: Axel Götz Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

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