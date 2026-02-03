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Soko Donau Staffel 10

Soko Donau (4/16): Mörderspiel

ORF1Staffel 10Folge 46vom 03.02.2026
Soko Donau (4/16): Mörderspiel

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Soko Donau Staffel 10

Folge 46: Soko Donau (4/16): Mörderspiel

44 Min.Folge vom 03.02.2026

Sehr gegen seinen Willen nehmen Dirnberger und seine Frau Barbara an einem Mörderspiel in einer noblen Villa teil. Doch aus dem Spiel wird bitterer Ernst, als der Hausherr, der die "Leiche" spielt, tatsächlich tot aufgefunden wird. Die skurrile Runde der Verdächtigen besteht aus Haushälterin, ihrem kurz vor der Priesterweihe stehendem Pflegesohn, einem befreundeten Politiker, der Sekretärin und ehemals Geliebten des Toten, seiner Krimi-schreibenden Ehefrau und seiner Tochter aus erster Ehe. Jeder von ihnen hätte einen guten Grund gehabt den Mord zu begehen. Doch auf was unsere Ermittler dann kommen, ist für alle überraschend. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Fanny Stavjanik (Barbara Dirnberger) Michou Friesz (Clarissa Christensen) Anna Rot (Scarlett Schwartz) Daniel Langbein (Leopold Grunau) Xaver Hutter (Franz Lielacher) Andrea Nürnberger (Elvira Weißbach) Lilly Forgách (Anna-Maria Pfau) Michael Rastl (Anatol Schwartz) Buch: Stefan Brunner Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/Thomas Ramstorfer

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