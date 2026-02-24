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Soko Donau Staffel 10

Soko Donau (15/16): 14 Jahre tot

ORF1Staffel 10Folge 57vom 24.02.2026
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Soko Donau Staffel 10

Folge 57: Soko Donau (15/16): 14 Jahre tot

47 Min.Folge vom 24.02.2026

Die Leiche, die am Ufer der Donau entdeckt wird, erweist sich als physikalisches Phänomen: Trotz sommerlicher Temperaturen ist der Mann tiefgefroren, und das schon seit längerem. Die Spur führt zu den beiden Enkelkindern des Toten auf einen Bauernhof. Als Dirnberger zufällig in einem Lokal eine totgeglaubte Frau beobachtet, der er vor Jahren einmal nähergekommen war, verfolgt er sie. Doch es ist nicht romantische Sentimentalität, die ihn treibt, sondern der sichere Instinkt, dass hier etwas nicht stimmt. Und tatsächlich: Die Frau, die vor Jahren ihren Tod vorgetäuscht hat, hat mit dem Tiefkühlfall zu tun. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Miriam Fussenegger (Dakota) Thomas Schubert (Jeff) Fanny Stavjanik (Barbara Dirnberger) Anna Franziska Srna (Rita Kepler) Bettina Redlich (Annemarie Sedlacek) Buch: Axel Götz Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

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