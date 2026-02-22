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Soko Donau Staffel 10

Soko Donau (10/16): Trauriger Sonntag

ORF1Staffel 10Folge 52vom 22.02.2026
Soko Donau (10/16): Trauriger Sonntag

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Soko Donau Staffel 10

Folge 52: Soko Donau (10/16): Trauriger Sonntag

46 Min.Folge vom 22.02.2026

Ein Sonntagsausflug endet in einer Tragödie. Am Tatort findet das Team die Mutter mit mehreren Messerstichen ermordet vor. Der kleine Sohn, offenbar Zeuge der Tat, ist aufgrund des Schocks katatonisch und kann nicht befragt werden. Der Vater, Hauptverdächtiger, streitet die Tat ab und meint, Einbrecher müssten seine Frau überwältigt haben, als er noch in der Garage war. Dass seine Frau sich trennen wollte, macht seine Position nicht einfacher. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Max Gruber Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

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