Soko Donau (10/16): Trauriger SonntagJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 10
Folge 52: Soko Donau (10/16): Trauriger Sonntag
Ein Sonntagsausflug endet in einer Tragödie. Am Tatort findet das Team die Mutter mit mehreren Messerstichen ermordet vor. Der kleine Sohn, offenbar Zeuge der Tat, ist aufgrund des Schocks katatonisch und kann nicht befragt werden. Der Vater, Hauptverdächtiger, streitet die Tat ab und meint, Einbrecher müssten seine Frau überwältigt haben, als er noch in der Garage war. Dass seine Frau sich trennen wollte, macht seine Position nicht einfacher. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Max Gruber Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
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