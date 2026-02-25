Soko Donau (16/16): Der Tag an dem Penny Lanz starbJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 10
Folge 58: Soko Donau (16/16): Der Tag an dem Penny Lanz starb
Als unserer Cops zum Tatort kommen, ist es ein Schock für Penny: Der Tote ist ein ehemaliger Kollege, der undercover ermittelt hat. Doch als sie überfallen wird und ein zweiter Ex-Kollege stirbt, ist klar, Penny ist in größter Gefahr. Und die Morde dürften mit einem alten Fall zu tun haben, bei dem Penny und ihre früheren Kollegen bei einem Polizei-Übergriff auf einen Schwarzafrikaner eingeschritten sind und gegen die Kollegen ausgesagt haben. Doch wer rächt hier wen? Und wie kann Penny gerettet werden - oder ist sie tatsächlich das nächste Opfer? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Thomas Clemens (Robert Wagner) Anton Noori (Tarek Hasani) Seraphine Rastl (Marie Ritter) Georg Veitl (Franz Hofer) Lucas Zolgar (Felix Anders) Gerald Walsberger (Thomas Schwarzenberg) Martin Strele (Kevin Niedermayer) Finn Dostal (Daniel Wagner) Drehbuch: Stefan Brunner Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick