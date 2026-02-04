Soko Donau (6/16): Letzte VorstellungJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 10
Folge 48: Soko Donau (6/16): Letzte Vorstellung
Eine Artistin wird erstochen und in einem Teppich eingewickelt aus der Donau gezogen. Alle Hinweise führen zum Zirkus und ihrem Exfreund, der nicht damit umgehen konnte, dass sie nun in einer neuen Beziehung glücklich war. Doch dann führen verschiedene Spuren unsere Ermittler zu verschwundenem Geld aus einem Casinotransporter. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Doris Kunstmann (Natalya Stiller) Tilo Nest (Zauberer Zadok) Markus Brandl (Tommy Stravinsky) Leander Lichti (Adrian Braga) Sabine Muhar (Frau Feiersinger) Daniel Große Boymann (Oberleitner) Daniel Keberle (Fahrer Geldtransporter) Markus Zett (Beifahrer) Regie: Holger Gimpel Buch: Axel Götz Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
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