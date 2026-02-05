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Soko Donau Staffel 10

Soko Donau (8/16): Jausenstation Hödlmoser

ORF1Staffel 10Folge 8vom 05.02.2026
Soko Donau (8/16): Jausenstation Hödlmoser

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Soko Donau Staffel 10

Folge 8: Soko Donau (8/16): Jausenstation Hödlmoser

44 Min.Folge vom 05.02.2026

Als Penny bei Recherchen zu einer erschossenen jungen Frau verschwindet, suchen Carl und Helmuth nach ihr und geraten in die skurrile Welt einer Gastwirtsfamilie, die seit der Abtrennung ihrer Straße von der Autobahn in der Vergangenheit festzustecken scheint. Besetzung: Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Susi Stach (Maria Hödlmoser) Michael Fuith (Xandi Hödlmoser) David Oberkogler (Hermann Hödlmoser jr.) Thiemo Strutzenberger (Harald Hödlmoser) Klaus Ofczarek (Hermann Hödlmoser sen.) u.a. Buch: Sascha Bigler Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

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