Soko Donau (8/16): Jausenstation HödlmoserJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 10
Folge 8: Soko Donau (8/16): Jausenstation Hödlmoser
Als Penny bei Recherchen zu einer erschossenen jungen Frau verschwindet, suchen Carl und Helmuth nach ihr und geraten in die skurrile Welt einer Gastwirtsfamilie, die seit der Abtrennung ihrer Straße von der Autobahn in der Vergangenheit festzustecken scheint. Besetzung: Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Susi Stach (Maria Hödlmoser) Michael Fuith (Xandi Hödlmoser) David Oberkogler (Hermann Hödlmoser jr.) Thiemo Strutzenberger (Harald Hödlmoser) Klaus Ofczarek (Hermann Hödlmoser sen.) u.a. Buch: Sascha Bigler Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
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