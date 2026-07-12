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Soko Donau Staffel 4

Soko Donau (1/15): Der Augenzeuge

ORF1Staffel 4Folge 1vom 12.07.2026
Soko Donau (1/15): Der Augenzeuge

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Soko Donau Staffel 4

Folge 1: Soko Donau (1/15): Der Augenzeuge

44 Min.Folge vom 12.07.2026

Ein Einsatz zur Festnahme eines Schwerverbrechers endet mit einem tödlichen Schuss. Offiziell handelt es sich um Notwehr, doch die Tatwaffe ist verschwunden. Ein kleiner Junge könnte alles gesehen haben. Während die Soko fieberhaft nach ihm sucht, wird ein Beamter des Bundesasylamtes erschossen aufgefunden. Die Ermittlungen führen beide Fälle zusammen und bringen alle Beteiligten in höchste Gefahr. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Reinhard Nowak (Gerd Michulka) Anton Blazevic (Sascha Damajew) Razvan Vasilescu (Andrej Kolakow) Massud Rahnama (Mahmoud Ashrafi) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

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