Soko Donau (7/15): SaitenspielJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 4
Folge 7: Soko Donau (7/15): Saitenspiel
Ein Mord und der Diebstahl einer wertvollen Stradivari führen die SOKO in die Welt der klassischen Musik. Während sich die Hinweise gegen den spielsüchtigen Verlobten einer Geigenvirtuosin richten, wächst der Verdacht, dass jemand die Ermittler gezielt auf eine falsche Spur lenken will. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Marie Zielcke (Nora Clemens) Stephan Kampwirth (Roman Hagen) Patrick Rapold (Markus Eckert) Gerhard Naujoks (Daniel Stirner) Michael Graf (Sigi Graf) Erich Altenkopf (Johannes Weissenberger) Regie: Erwin Keusch Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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