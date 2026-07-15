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Soko Donau Staffel 4

Soko Donau (7/15): Saitenspiel

ORF1Staffel 4Folge 7vom 15.07.2026
Soko Donau (7/15): Saitenspiel

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Soko Donau Staffel 4

Folge 7: Soko Donau (7/15): Saitenspiel

44 Min.Folge vom 15.07.2026

Ein Mord und der Diebstahl einer wertvollen Stradivari führen die SOKO in die Welt der klassischen Musik. Während sich die Hinweise gegen den spielsüchtigen Verlobten einer Geigenvirtuosin richten, wächst der Verdacht, dass jemand die Ermittler gezielt auf eine falsche Spur lenken will. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Marie Zielcke (Nora Clemens) Stephan Kampwirth (Roman Hagen) Patrick Rapold (Markus Eckert) Gerhard Naujoks (Daniel Stirner) Michael Graf (Sigi Graf) Erich Altenkopf (Johannes Weissenberger) Regie: Erwin Keusch Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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