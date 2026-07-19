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Soko Donau Staffel 4

Soko Donau (12/15): Mörderisches Geheimnis

ORF1Staffel 4Folge 12vom 19.07.2026
Soko Donau (12/15): Mörderisches Geheimnis

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Soko Donau Staffel 4

Folge 12: Soko Donau (12/15): Mörderisches Geheimnis

44 Min.Folge vom 19.07.2026

Als ein Fiakerlenker tot auf seinem Kutschbock entdeckt wird, stößt die SOKO auf ein Netz aus Geheimnissen. Die Ermittlungen führen vom traditionsreichen Fiakerbetrieb bis zu einer alten Geisterbahn im Prater, um die offenbar mehr als nur nostalgische Erinnerungen kreisen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Werner Prinz (Paul Wiesinger) Thomas Mraz (Jakob Wiesinger) Patricia Hirschbichler (Elfi Wiesinger) Petra Bernhardt (Kathi Beran) Erol Nowak (Georg Fiedler) Ralph Saml (Amtsarzt) Regie: Robert Sigl Buch: Kerstin-Luise Neumann Bildquelle: ORF/Satel Film/Miguel Dieterich

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