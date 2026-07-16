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Soko Donau Staffel 4

Soko Donau (9/15): Abgestürzt

ORF1Staffel 4Folge 9vom 16.07.2026
Soko Donau (9/15): Abgestürzt

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Soko Donau Staffel 4

Folge 9: Soko Donau (9/15): Abgestürzt

44 Min.Folge vom 16.07.2026

Nach dem tödlichen Absturz eines Drachenfliegers ermittelt die SOKO in Oberösterreich. Schnell wird klar, dass Rechtsanwalt Thomas Lechner nicht verunglückte, sondern ermordet wurde: Das Seil seines Flugdrachens wurde manipuliert. Die Spur führt zu einem Waffenskandal rund um einen Mandanten Lechners. Gleichzeitig gerät Clubkollege Marek ins Visier, nachdem er am Abend zuvor in der Kanzlei gesehen wurde. Auch der Name Rahamane Harouna gibt Rätsel auf. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Thomas Scharff (Marcel Waldner) Günter Barton (Werner Marek) Natalie Alison (Jeanette Zaglmaier) Dietmar Mössmer (Martin Schober) Aaron Karl (Luca Schober) David Miesmer (Stefan Schober) Regie: Erwin Keusch Drehbuch: Kerstin-Luise Neumann Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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