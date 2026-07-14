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Soko Donau Staffel 4

Soko Donau (5/15): Du sollst nicht töten

ORF1Staffel 4Folge 5vom 14.07.2026
Soko Donau (5/15): Du sollst nicht töten

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Soko Donau Staffel 4

Folge 5: Soko Donau (5/15): Du sollst nicht töten

44 Min.Folge vom 14.07.2026

Ein Todesfall in einem steirischen Frauenkloster wirkt zunächst wie Selbstmord, doch die SOKO vermutet Mord. Hinter den Klostermauern stoßen die Ermittler auf ein Netz aus Geheimnissen und Verdächtigen, bis ein weiterer Gast tot aufgefunden wird und der Fall eine dramatische Wendung nimmt. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Daniela Nitsch (Schwester Angelika) Hertha Schell (Äbtissin Hildegard) Andreas Lust (Johannes Mandl) Roland Schäfer (Dr. Boris Büchler) Michele Oliveri (Eberhard Rogge) Karl Menrad (Arzt) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Fritz Ludl Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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