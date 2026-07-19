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Soko Donau Staffel 4

Soko Donau (11/15): Tödliche Versuchung

ORF1Staffel 4Folge 11vom 19.07.2026
Soko Donau (11/15): Tödliche Versuchung

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Soko Donau Staffel 4

Folge 11: Soko Donau (11/15): Tödliche Versuchung

44 Min.Folge vom 19.07.2026

Ein tödlicher Zwischenfall reißt Pennys Bruder unerwartet in einen Kriminalfall. Was zunächst wie ein tragischer Verkehrsunfall aussieht, entpuppt sich für die SOKO schnell als Mord mit vielen offenen Fragen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Eva Habermann (Manuela Petrik) Roland Koch (Peter Wittmann) Adrian Zwicker (Konstantin Lanz) Wolfgang Pampel (Dr. Richard Lanz) Marie Fee Wohlmuth (Bärbel Wittmann) Markus Mössmer (Joachim Hohenkammer) Regie: Robert Sigl Buch: Mike Majzen, Fritz Ludl Bildquelle: ORF/Satel Film/Miguel Dieterich

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