Soko Donau (11/15): Tödliche VersuchungJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 4
Folge 11: Soko Donau (11/15): Tödliche Versuchung
Ein tödlicher Zwischenfall reißt Pennys Bruder unerwartet in einen Kriminalfall. Was zunächst wie ein tragischer Verkehrsunfall aussieht, entpuppt sich für die SOKO schnell als Mord mit vielen offenen Fragen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Eva Habermann (Manuela Petrik) Roland Koch (Peter Wittmann) Adrian Zwicker (Konstantin Lanz) Wolfgang Pampel (Dr. Richard Lanz) Marie Fee Wohlmuth (Bärbel Wittmann) Markus Mössmer (Joachim Hohenkammer) Regie: Robert Sigl Buch: Mike Majzen, Fritz Ludl Bildquelle: ORF/Satel Film/Miguel Dieterich
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