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Soko Donau Staffel 4

Soko Donau (10/15): Verlorene Jugend

ORF1Staffel 4Folge 10vom 16.07.2026
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Soko Donau Staffel 4

Folge 10: Soko Donau (10/15): Verlorene Jugend

44 Min.Folge vom 16.07.2026

Nach dem Fund einer Frauenleiche ermittelt die Soko in Grein an der Donau und stößt auf ein Heim für straffällige Jugendliche. Der Heimleiter versucht, Nachforschungen gegen seine Schützlinge zu blockieren, während die Psychologin kooperiert. Schnell gerät ein auffälliger Jugendlicher ins Visier der Ermittler. Parallel beschäftigt das Team ein älterer Mordfall. Nach und nach verdichten sich die Hinweise, dass beide Verbrechen miteinander verbunden sind. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Heio von Stetten (Josef Kröll) Maria Köstlinger (Marion Steiner) Michael Steinocher (Wolle) Birgit Riegler (Fee) Coco Huemer (Luzia) Beatrix Brunschko (Ina Hutschinski) Regie: Erwin Keusch Drehbuch: Susanne Beck, Thomas Eifler, Mike Majzen Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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