Soko Donau: Schutzlos (1/14)
Soko Donau Staffel 7
Folge 22: Soko Donau: Schutzlos (1/14)
In der Donau wird eine männliche Leiche geborgen. Die Spur führt zu einem Frauenhaus, zu einer Familie, die keine mehr ist, zu einer Frau, die flüchten musste vor ihrem gewalttätigen Mann, der sie und ihre Tochter immer und immer wieder verprügelt hat. Zu einem Großvater, der seine Tochter und Enkeltochter schützen will. Die SOKO taucht in eine beklemmende Welt der Angst ein, in der Opfer und Täter schwer zu unterscheiden sind. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Beatrix Brunschko (Vera Hoffmann) Nina Petri (Klara Maschke) Ernst Konarek (Ulrich Winter) Vicky Nikolaevskaja (Nicole Hoffmann) Ivanka Brekalo (Milena Rada) Alexander Strömer (Horst Hoffmann) Gerda Drabek (Leiterin) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Pedro Domenigg
