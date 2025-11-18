Soko Donau (2/14): ChefsacheJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 7
Folge 23: Soko Donau (2/14): Chefsache
"Der" Held des österreichischen Sports, ein Ex-Judo-Olympiasieger ist tot, offenbar handelt es sich um Selbstmord. Und dann muss auch noch Dirnberger ins Spital und Helmuth soll ihn vertreten! Gar nicht so toll, wie er findet, muss er doch zusehen wie sich seine Kollegen Carl und Penny darum kümmern, die Verhältnisse rund um den Verstorbenen aufzuklären. War dieser nun Opfer eines abgestürzten Journalisten, der Stories über angebliche Liebschaften mit Minderjährigen einhergehend mit Alkoholmissbrauch genüsslich im Internet verbreitet? Gibt es einen Unterschlagungsfall von Sponsorgeldern, welche Rolle spielt die Ehefrau? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Barbara Wussow (Isolde Langeder) Michael Roll (Tom Baier) Paul Matic (Dr. Seiler) Andreas Schlager (Rudolf Oberauer) Fanny Stavjanik (Barbara Dirnberger) Peter Seisenbacher (Dominik Langeder) Nathalie Köbli (Johanna Stanzig) Joe Ellersdorfer (Oliver Schwarz) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Axel Götz und Sascha Bigler Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
