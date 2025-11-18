Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 7

Soko Donau (3/14): Tür an Tür

ORF1Staffel 1Folge 24vom 18.11.2025
Soko Donau (3/14): Tür an Tür

Soko Donau (3/14): Tür an TürJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 7

Folge 24: Soko Donau (3/14): Tür an Tür

44 Min.Folge vom 18.11.2025

Ein grausiger Fund am Spielplatz in einem Wiener Gemeindebau: Eine Katze spielt mit einem abgebissenen Finger. Die Ermittler finden eine alte Dame tot in ihrer Wohnung, offenbar von niemandem vermisst. Nur der Hausmeister kann über die Lebensumstände der toten Auskunft geben. Es war ein einsames Leben ohne große Abwechslung, außer einigen Katzen, einem Sohn, der sich selten blicken ließ, und ein paar Jugendlichen, die sich ihr Taschengeld aufbessern wollten. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Martin Zauner (Konrad lackmann) Michael Steinocher (Tommi Lackmann) Alexander Lutz (Anton Werner) Bernhard Murg (Kurt Reiber) Trude Ackermann (Agnes Werner) Konstantin Reichmuth (Matthias) Leon Godina (Boris) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Renate Ziemer Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 7
ORF1
Soko Donau Staffel 7

Soko Donau Staffel 7

Alle 1 Staffeln und Folgen