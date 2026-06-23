Soko Kitzbühel (12/13): SunsetJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 12: Soko Kitzbühel (12/13): Sunset
Die Schauspielerin Sophie Hoff wird tot und gefesselt in ihrem Schlafzimmer gefunden. Alles deutet auf Mord hin, und gleich drei Personen aus ihrem Umfeld haben Motive: ihr untreuer Ehemann Bernd Bayer, ihr verärgerter Agent Emilio Sternberg und die Ärztin Dr. Eva Thalmann, die eine Affäre mit Bayer hat. Doch überraschende Obduktionsergebnisse stellen die bisherigen Annahmen auf den Kopf. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Angelika Bartsch (Sophie Hoff) Michele Oliveri (Bernd Bayer) Susa Meyer (Eva Thalmann) Heinz Trixner (Heinz Binder) Teresa Waas (Sekretärin) Jürgen Tarrach (Emilio Sternberg) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Alrun Fichtenbauer, Gerhard Hynek Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
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