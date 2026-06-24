Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 10

Soko Kitzbühel (13/13): Auf Liebe und Tod

ORF1Staffel 10Folge 13vom 24.06.2026
Soko Kitzbühel (13/13): Auf Liebe und Tod

Soko Kitzbühel (13/13): Auf Liebe und TodJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 10

Folge 13: Soko Kitzbühel (13/13): Auf Liebe und Tod

50 Min.Folge vom 24.06.2026

Nach einer Poker-Runde wird Mechaniker Klaus Tauber erschossen, offenbar aus Versehen, da er im Auto seines Freundes Franz Spiegel fuhr. Spiegels Frau beobachtet den flüchtenden Wagen. Die SOKO findet über das Kennzeichen einen Escort-Service und Chauffeur Herbert Brunner, der vorbestraft ist. Unklar bleibt zunächst Spiegels Verbindung dazu, bis Brunners Vergangenheit eine entscheidende Spur liefert. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Michael König (Franz Spiegel) Martin Semmelrogge (Herbert Brunner) Sesede Terziyan (Rita Spiegel-Costa) Ursula Gottwald (Ingrid Pfleger) Michael Walde-Berger (Klaus Tauber) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

Weitere Folgen in Staffel 10

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 10
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 10

Soko Kitzbühel Staffel 10

Alle 1 Staffeln und Folgen