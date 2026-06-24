Soko Kitzbühel (13/13): Auf Liebe und TodJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 13: Soko Kitzbühel (13/13): Auf Liebe und Tod
Nach einer Poker-Runde wird Mechaniker Klaus Tauber erschossen, offenbar aus Versehen, da er im Auto seines Freundes Franz Spiegel fuhr. Spiegels Frau beobachtet den flüchtenden Wagen. Die SOKO findet über das Kennzeichen einen Escort-Service und Chauffeur Herbert Brunner, der vorbestraft ist. Unklar bleibt zunächst Spiegels Verbindung dazu, bis Brunners Vergangenheit eine entscheidende Spur liefert. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Michael König (Franz Spiegel) Martin Semmelrogge (Herbert Brunner) Sesede Terziyan (Rita Spiegel-Costa) Ursula Gottwald (Ingrid Pfleger) Michael Walde-Berger (Klaus Tauber) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
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