Soko Kitzbühel (6/13): Ein klarer SchnittJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 6: Soko Kitzbühel (6/13): Ein klarer Schnitt
49 Min.Folge vom 19.06.2026
Ex-Chirurg Schindler wird erschossen, in seinem Auto liegt eine abgetrennte Hand. Die Spur führt zu einem seltenen Phänomen, bei dem Menschen gesunde Gliedmaßen ablehnen. Verbindungen zu zwei Restauratoren und einem Tierarzt werfen Fragen auf und deuten auf ein komplexes Motiv hin. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Soko Kitzbühel Staffel 10
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10: ORF 1