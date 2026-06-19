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Soko Kitzbühel Staffel 10

Soko Kitzbühel (6/13): Ein klarer Schnitt

ORF1Staffel 10Folge 6vom 19.06.2026
Soko Kitzbühel (6/13): Ein klarer Schnitt

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Soko Kitzbühel Staffel 10

Folge 6: Soko Kitzbühel (6/13): Ein klarer Schnitt

49 Min.Folge vom 19.06.2026

Ex-Chirurg Schindler wird erschossen, in seinem Auto liegt eine abgetrennte Hand. Die Spur führt zu einem seltenen Phänomen, bei dem Menschen gesunde Gliedmaßen ablehnen. Verbindungen zu zwei Restauratoren und einem Tierarzt werfen Fragen auf und deuten auf ein komplexes Motiv hin. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern

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