Soko Kitzbühel (8/13): MordsgewinnJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 8: Soko Kitzbühel (8/13): Mordsgewinn
Christine Reich wird tot aufgefunden – zunächst wirkt es wie ein Unfall. Doch schnell erkennt die SOKO Spuren eines vertuschten Mordes. Tochter Jasmin berichtet vom Druck des Immobilienhais Veit Bachmann, der das Grundstück erwerben wollte. Zudem deutet ein Lottogewinn auf ein weiteres Motiv hin. Schließlich führt ein alter Autounfall aus Reichs Vergangenheit, an den Ex-Inspektor Grabner sich erinnert, zur wahren Ursache der Tat. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Buch: Eva Rossmann Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
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