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Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 7: Soko Kitzbühel (7/13): Böses Blut
48 Min.Folge vom 21.06.2026
Nach der Ehrung von Graf Adam wird die Blumenhändlerin Corinna Lunz erwürgt aufgefunden, doch ihr Leichenwagen wird entführt. Die SOKO entdeckt, dass sie vor ihrem Tod im Schloss der Grafenfamilie war. Verdächtig sind der Graf und seine Söhne Ferdinand und Karl. Parallelen zu einem ungeklärten Innsbrucker Frauenmord geben dem Fall eine neue Wendung. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
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Soko Kitzbühel Staffel 10
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