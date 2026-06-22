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Soko Kitzbühel Staffel 10

Soko Kitzbühel (9/13): Die Dolmetscherin

ORF1Staffel 10Folge 9vom 22.06.2026
Soko Kitzbühel (9/13): Die Dolmetscherin

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Soko Kitzbühel Staffel 10

Folge 9: Soko Kitzbühel (9/13): Die Dolmetscherin

50 Min.Folge vom 22.06.2026

Die verweste Leiche von Gerd Lembach, Prokurist einer Seilbahn- und Cable-Liner-Firma, wird in einem Waldstück gefunden. Lembach wurde mit einem Genickschuss geradezu hingerichtet. Dieses Detail führt die SOKO zu Ludwig Nindl, Geschäftsführer des Konzerns, der in diesen Tagen damit beschäftigt ist, mit einer chinesischen Interessengruppe aus Hongkong ein Riesengeschäft abzuschließen. Als Vermittlerin fungiert hier die Dolmetscherin Nancy Liu, die für den toten Lembach einspringen musste. Zu seiner Überraschung trifft Lukas im Firmengebäude auf einen ehemaligen Kollegen: Fred Weiser, der jetzt als Sicherheitschef der Seilbahnfirma beschäftigt ist. Durch ihn finden Karin und Lukas heraus, dass Lembach offensichtlich ein pikantes Doppelleben geführt hat. Wurde der Prokurist Opfer eines privaten Konflikts oder war er die Schlüsselfigur in einem Fall von Industriespionage? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Buch: Ralph Werner Regie: Martin Kinkel Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern

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